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ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та штурмувати Куп’янськ-Вузловий

Україна 08:55   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та штурмувати Куп’янськ-Вузловий

Вранці 28 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку.

Попри постійні штурми РФ на Харківському напрямку, досягти якихось успіхів росіянам так і не вдалося, повідомили аналітики.

“Прессекретар Харківського угруповання військ України полковник Євгеній Романов заявив, що 60 відсотків артилерійських боєприпасів калібру 122 мм і 152 мм, якими російські війська обстрілюють на харківському напрямку, виробляють у Північній Кореї. Романов заявив, що північнокорейські снаряди неякісні, не вражають ціль і не вибухають в потрібний момент.”, – уточнили в ISW.

Своєю чергою російські блогери заявили, що спецсили РФ вже перетнули Оскіл і діють поблизу Сенькового. Проте в Інституті вивчення війни не змогли знайти цього підтверджень.

“Командир українського батальйону, який діяв на куп’янському напрямку, заявив, що російські війська посилюють плануючі бомбові удари по Куп’янську та східному (лівому) березі річки Оскіл, намагаючись закріпитися на лівому березі річки Оскіл і штурмувати Куп’янськ. Вузловий (на південь від Куп’янська). Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на північ від Куп’янська біля Кіндрашівки; на південь від Куп’янська біля Кругляківки, Колісниківки, Загризове; на південний схід від Куп’янська поблизу Вишневого, Лозової, Берестового; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки”, – додали в ISW.

Читайте також: Механізований наступ РФ відбили СОУ на Куп’янському напрямку (відео)

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку.".