Механізований наступ військ РФ відбили СОУ на Куп’янському напрямку (відео)

Механізований наступ російських військових відбили на Куп’янському напрямку українські захисники.

Як розповіли в батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр, разом із побратимами з 43-ї ОМБр вони розвернули броньовану колону ворога, знищивши танк, дві БМП та ліквідувавши двох окупантів. Ще два танки та три БМП були уражені.

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Відео: батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр/телеграм