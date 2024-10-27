Механізований наступ військ РФ відбили СОУ на Куп’янському напрямку (відео)
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Механізований наступ російських військових відбили на Куп’янському напрямку українські захисники.
Як розповіли в батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр, разом із побратимами з 43-ї ОМБр вони розвернули броньовану колону ворога, знищивши танк, дві БМП та ліквідувавши двох окупантів. Ще два танки та три БМП були уражені.
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Відео: батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр/телеграм
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, купянское направление, наступ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Механізований наступ російських військових відбили на Куп’янському напрямку українські захисники".