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Механизированное наступление РФ отбили СОУ на Купянском направлении (видео)

Общество 18:22   27.10.2024
Елена Нагорная
Механизированное наступление РФ отбили СОУ на Купянском направлении (видео) Скриншот

Механизированное наступление российских военных отбили на Купянском направлении украинские защитники.

Как рассказали в батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр, вместе с побратимами из 43-й ОМБр они развернули бронированную колонну врага, уничтожив танк, две БМП и ликвидировав двоих оккупантов. Еще два танка и три БМП были поражены.

Внимание! Видео 18+

Видео: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Механизированное наступление российских военных отбили на Купянском направлении украинские защитники.".