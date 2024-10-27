Механизированное наступление РФ отбили СОУ на Купянском направлении (видео)
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Механизированное наступление российских военных отбили на Купянском направлении украинские защитники.
Как рассказали в батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр, вместе с побратимами из 43-й ОМБр они развернули бронированную колонну врага, уничтожив танк, две БМП и ликвидировав двоих оккупантов. Еще два танка и три БМП были поражены.
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Видео: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр/Telegram
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, купянское направление, наступ, наступление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Механизированное наступление российских военных отбили на Купянском направлении украинские защитники.".