Механизированное наступление РФ отбили СОУ на Купянском направлении (видео)

Механизированное наступление российских военных отбили на Купянском направлении украинские защитники.

Как рассказали в батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр, вместе с побратимами из 43-й ОМБр они развернули бронированную колонну врага, уничтожив танк, две БМП и ликвидировав двоих оккупантов. Еще два танка и три БМП были поражены.

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Видео: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр/Telegram