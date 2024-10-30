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Думал, что находится в Житомире: пенсионер заблудился на вокзале в Харькове

Общество 15:51   30.10.2024
Виктория Яковенко
Думал, что находится в Житомире: пенсионер заблудился на вокзале в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские в Харькове помогли пожилому мужчине, у которого есть проблемы с памятью.

Правоохранители Константин Калугин, Артем Шевченко и Даниил Третьяков обратили внимание на растерянного мужчину, который бродил по территории вокзала, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе беседы полицейские установили, что пенсионер имеет явные признаки потери памяти и считает, что находится в Житомире. Его успокоили, провели в теплое место и выяснили, что 84-летний мужчина находится в розыске. Пенсионер живет в доме престарелых. Сотрудники пансионата обнаружили его исчезновение вчера около 23:00», — рассказали в полиции.

Правоохранители передали мужа капеллану, который доставил пенсионера обратно в пансионат.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские в Харькове помогли пожилому мужчине, у которого есть проблемы с памятью.".