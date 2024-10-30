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Думав, що знаходиться у Житомирі: пенсіонер заблукав на вокзалі в Харкові

Суспільство 15:51   30.10.2024
Вікторія Яковенко
Думав, що знаходиться у Житомирі: пенсіонер заблукав на вокзалі в Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські у Харкові допомогли літньому чоловіку, який має проблеми з пам’яттю.

Правоохоронці Костянтин Калугін, Артем Шевченко та Данило Третьяков звернули увагу на розгубленого чоловіка, який блукав територією вокзалу, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час бесіди поліцейські встановили, що пенсіонер має явні ознаки втрати пам’яті і вважає, що наразі знаходиться у Житомирі. Його заспокоїли, провели у тепле місце та з’ясували, що 84-річний чоловік знаходиться у розшуку. Дідусь мешкає у будинку для людей похилого віку. Працівники пансіонату виявили його зникнення вчора близько 23:00», – розповіли у поліції.

Правоохоронці передали чоловіка капелану, який доставив пенсіонера назад до пансіонату.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські у Харкові допомогли літньому чоловіку, який має проблеми з пам’яттю.".