Думав, що знаходиться у Житомирі: пенсіонер заблукав на вокзалі в Харкові
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські у Харкові допомогли літньому чоловіку, який має проблеми з пам’яттю.
Правоохоронці Костянтин Калугін, Артем Шевченко та Данило Третьяков звернули увагу на розгубленого чоловіка, який блукав територією вокзалу, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Під час бесіди поліцейські встановили, що пенсіонер має явні ознаки втрати пам’яті і вважає, що наразі знаходиться у Житомирі. Його заспокоїли, провели у тепле місце та з’ясували, що 84-річний чоловік знаходиться у розшуку. Дідусь мешкає у будинку для людей похилого віку. Працівники пансіонату виявили його зникнення вчора близько 23:00», – розповіли у поліції.
Правоохоронці передали чоловіка капелану, який доставив пенсіонера назад до пансіонату.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські у Харкові допомогли літньому чоловіку, який має проблеми з пам’яттю.".