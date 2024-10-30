Думав, що знаходиться у Житомирі: пенсіонер заблукав на вокзалі в Харкові

Поліцейські у Харкові допомогли літньому чоловіку, який має проблеми з пам’яттю.

Правоохоронці Костянтин Калугін, Артем Шевченко та Данило Третьяков звернули увагу на розгубленого чоловіка, який блукав територією вокзалу, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час бесіди поліцейські встановили, що пенсіонер має явні ознаки втрати пам’яті і вважає, що наразі знаходиться у Житомирі. Його заспокоїли, провели у тепле місце та з’ясували, що 84-річний чоловік знаходиться у розшуку. Дідусь мешкає у будинку для людей похилого віку. Працівники пансіонату виявили його зникнення вчора близько 23:00», – розповіли у поліції.

Правоохоронці передали чоловіка капелану, який доставив пенсіонера назад до пансіонату.