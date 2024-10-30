План победы Зеленского: что просят харьковские депутаты

Депутаты Харьковского горсовета обратились к городам-партнерам с просьбой поддержать План победы Украины.

Соответствующее обращение приняли сегодня, 30 октября, на внеочередной сессии городского совета. Как сообщили в пресс-службе мэрии, План победы, представленный президентом Зеленским, — это перечень решительных шагов, которые должны переломить ход войны, которая длится в Украине почти 11 лет.

«План состоит из пяти пунктов. Первый пункт носит геополитический характер и предусматривает приглашение Украины в НАТО, второй и третий пункты военные и содержат меры по укреплению обороноспособности государства, четвертый пункт касается экономических аспектов, а пятый — безопасности и рассчитан на послевоенное время», — добавили в горсовете.

Там также отмечается, что успешная реализация этого плана зависит от решимости международных партнеров, ведь Украина стремится к справедливому миру без уступок своими территориям и суверенитетом и без «заморозки» войны.

«Мир не имеет права оставаться равнодушным в то время, когда российский агрессор изо дня в день разрушает наши города и убивает людей в их домах. Западные государства должны усилить помощь Украине в защите от российского террора. Надеемся, что международное сообщество осознает необходимость поддержать Украину для обеспечения международного мира и безопасности и не даст стране-оккупанту шанса на победу», — говорится в документе.

Харьковские депутаты также обратились к своим национальным правительствам касательно поддержки Плана победы на национальном уровне, добавили в горсовете.