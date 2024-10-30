План перемоги Зеленського: що просять харківські депутати
Депутати Харківської міськради звернулися до міст-партнерів з проханням підтримати План перемоги України.
Відповідне звернення ухвалили сьогодні, 30 жовтня, на позачерговій сесії міської ради. Як повідомили у пресслужбі мерії, План перемоги, який представив президент Зеленський, – це перелік рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років.
«План складається з п’яти пунктів. Перший пункт має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО, другий і третій пункти є військовими та містять заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, четвертий пункт стосується економічних аспектів, а п’ятий – безпеки та розрахований на післявоєнний час», – додали у міськраді.
Там також зазначається, що успішна реалізація цього плану залежить від рішучості міжнародних партнерів, адже Україна прагне справедливого миру без поступок своїми територіями та суверенітетом й без «замороження» війни.
«Світ не має права залишатися байдужим у той час, коли російський агресор день за днем руйнує наші міста і вбиває людей у їхніх домівках. Західні держави мають посилити допомогу Україні для захисту від російського терору. Сподіваємося, що міжнародна спільнота усвідомлює необхідність підтримати Україну задля забезпечення міжнародного миру та безпеки і не дасть країні-окупанту шансу на перемогу», – говориться в документі.
Харківські депутати також звернулися до своїх національних урядів щодо підтримки Плану перемоги на національному рівні, додали у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради звернулися до міст-партнерів з проханням підтримати План перемоги України.".