Выбиты 700 окон: здание Госпрома в Харькове сначала законсервируют

В поврежденном россиянами подъезде Госпрома в Харькове проводят аварийные работы. Параллельно власти города и области ищут финансирование на консервацию перед зимой и восстановление визитки Харькова.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, в результате удара РФ вечером 28 октября из здания выбиты 700 окон.

«Проводятся работы по устранению аварийности и параллельно проводим работы с международными партнерами, чтобы привлечь максимум финансового ресурса и для консервации, и для восстановления. Мы не можем просто провести даже ремонтные работы. Здесь нужно, чтобы работали специалисты, и мы должны восстанавливать тот автентический вид. Поэтому на восстановление пойдут масштабные средства», — сказал глава ХОВА.

Тем временем, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня инициировал разговор с председателем Бюро ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Кьярой Децци Бардески. В частности, обсудили первоочередные шаги, необходимые для сохранения Госпрома.

«Прежде всего речь идет о консервационных мероприятиях, учитывая приближение зимы, а впоследствии — о полном восстановлении здания в его оригинальном виде с привлечением финансирования. Во-вторых, важно ускорить внесение комплекса Госпрома и Каразинского университета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что будет способствовать повышению уровня их защиты», — добавил городской голова.

Напомним, около 21:00 28 октября россияне атаковали центр Харькова, предварительно ФАБ-500. Бомба попала в один из подъездов Госпрома. Пострадали девять человек.