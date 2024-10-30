Вибиті 700 вікон: будівлю Держпрому в Харкові спершу законсервують
У пошкодженому росіянами під’їзді Держпрому в Харкові наразі проводять аварійні роботи. Паралельно влада міста й області шукає фінансування на консервацію перед зимою та відновлення візитівки Харкова.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, внаслідок удару РФ ввечері 28 жовтня з будівлі вибиті 700 вікон.
«Наразі проводяться роботи щодо усунення аварійності і паралельно проводимо роботи з міжнародними партнерами, щоб залучити максимум фінансового ресурсу і для консервації, і для відновлення. Ми не можемо просто провести навіть ремонтні роботи. Тут потрібно, щоб працювали спеціалісти і ми маємо відновлювати той автентичний вид. Тому на відновлення підуть масштабні кошти», – сказав голова ХОВА.
Тим часом мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що сьогодні ініціював розмову з головою Бюро ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Україні Кʼярою Децці Бардескі. Зокрема, обговорили першочергові кроки, необхідні для збереження Держпрому.
«Насамперед мова йде про консерваційні заходи, враховуючи наближення зими, а згодом — про повне відновлення будівлі в її оригінальному вигляді з залученням фінансування. По-друге, важливо прискорити внесення комплексу Держпрому та Каразінського університету до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що сприятиме підвищенню рівня їх захисту», – додав міський голова.
Нагадаємо, близько 21:00 28 жовтня росіяни атакували центр Харкова, попередньо, ФАБ-500. Бомба влучила в один з під’їздів Держпрому. Постраждали дев’ятеро людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпром, ООН, сінєгубов, терехов, Харків, ЮНЕСКО;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пошкодженому росіянами під’їзді Держпрому в Харкові наразі проводять аварійні роботи. ".