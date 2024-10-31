10 тыс. $ за поступление: будут судить заведующего кафедрой харьковского вуза

В суд передали дело заведующего кафедрой одного из харьковских университетов, который, по данным следствия, требовал деньги за поступление в вуз.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне, узнав о желании мужчины поступить в университет, ученый сообщил, что это обойдется в 10 тысяч долларов.

«В эту сумму, кроме возможности избежать мобилизации, по словам обвиняемого, входила «поддержка» во время вступительной кампании и решение всех «проблемных вопросов». Также заведующий кафедрой подчеркнул, что в случае отказа передать деньги мужчина вообще не сможет поступить в высшее учебное заведение», — выяснили правоохранители.

Фигуранта задержали после получения им от мужчины указанной суммы средств. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Если вину мужчину докажут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.