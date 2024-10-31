Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.64

10 тыс. $ за поступление: будут судить заведующего кафедрой харьковского вуза

Общество 12:10   31.10.2024
Виктория Яковенко
10 тыс. $ за поступление: будут судить заведующего кафедрой харьковского вуза Фото: Харьковская областная прокуратура

В суд передали дело заведующего кафедрой одного из харьковских университетов, который, по данным следствия, требовал деньги за поступление в вуз.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне, узнав о желании мужчины поступить в университет, ученый сообщил, что это обойдется в 10 тысяч долларов.

«В эту сумму, кроме возможности избежать мобилизации, по словам обвиняемого, входила «поддержка» во время вступительной кампании и решение всех «проблемных вопросов». Также заведующий кафедрой подчеркнул, что в случае отказа передать деньги мужчина вообще не сможет поступить в высшее учебное заведение», — выяснили правоохранители.

Фигуранта задержали после получения им от мужчины указанной суммы средств. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Если вину мужчину докажут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

подозрение завкафедре харьковского вуза
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина
Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина
29.10.2024, 18:48
Новости Харькова – главное 31.10: тело ребенка достают из-под завалов
Новости Харькова – главное 31.10: тело ребенка достают из-под завалов
31.10.2024, 12:48
Тела 15-летнего ребенка и взрослого еще под завалами в Харькове (обновляется)
Тела 15-летнего ребенка и взрослого еще под завалами в Харькове (обновляется)
31.10.2024, 12:43
Самые дорогие монеты Украины: время проверить копилки
Самые дорогие монеты Украины: время проверить копилки
30.10.2024, 07:52
Коммунальщики уже забивают окна на месте прилета в Харькове (обновлено, фото)
Коммунальщики уже забивают окна на месте прилета в Харькове (обновлено, фото)
31.10.2024, 11:19
Десятки людей – в общежитиях: последние данные Синегубова об ударе по Харькову
Десятки людей – в общежитиях: последние данные Синегубова об ударе по Харькову
31.10.2024, 12:56

Новости по теме:

13:49
Экс-курсанту вуза Харьковщины грозит пожизненное: работал на РФ – прокуратура
13:43
Преподавателя вуза Харькова могут посадить: ее подозревают в работе на РФ
13:11
Известный вуз пострадал из-за удара КАБ по Харькову – Терехов
16:42
Атака на Харьков: уже 7 пострадавших, Синегубов рассказал, куда попали КАБы
11:52
Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов

Вы читали новость: «10 тыс. $ за поступление: будут судить заведующего кафедрой харьковского вуза»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело заведующего кафедрой одного из харьковских университетов, который, по данным следствия, требовал деньги за поступление в вуз.".