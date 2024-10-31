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10 тис. $ за вступ: судитимуть завідувача кафедри харківського вишу

Суспільство 12:10   31.10.2024
Вікторія Яковенко
10 тис. $ за вступ: судитимуть завідувача кафедри харківського вишу Фото: Харківська обласна прокуратура

До суду передали справу завідувача кафедри одного з харківських університетів, який, за даними слідства, вимагав гроші за вступ до вишу.

За даними Харківської обласної прокуратури, у червні, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до університету, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів.

«У цю суму, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами обвинуваченого, входила «підтримка» під час вступної кампанії та вирішення усіх «проблемних питань». Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу», – з’ясували правоохоронці.

Фігуранта затримали після одержання ним від чоловіка зазначеної суми коштів. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу завідувача кафедри одного з харківських університетів, який, за даними слідства, вимагав гроші за вступ до вишу.".