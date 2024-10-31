10 тис. $ за вступ: судитимуть завідувача кафедри харківського вишу
До суду передали справу завідувача кафедри одного з харківських університетів, який, за даними слідства, вимагав гроші за вступ до вишу.
За даними Харківської обласної прокуратури, у червні, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до університету, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів.
«У цю суму, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами обвинуваченого, входила «підтримка» під час вступної кампанії та вирішення усіх «проблемних питань». Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу», – з’ясували правоохоронці.
Фігуранта затримали після одержання ним від чоловіка зазначеної суми коштів. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також: За 50 тис. грн обіцяв відновити водійські права: житель Мерефи отримав підозру
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вуз, кафедра, підозра, прокуратура, суд, ученый;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «10 тис. $ за вступ: судитимуть завідувача кафедри харківського вишу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу завідувача кафедри одного з харківських університетів, який, за даними слідства, вимагав гроші за вступ до вишу.".