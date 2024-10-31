Готовила новую серию ударов по городу: СБУ задержала безработную харьковчанку
63-летнюю безработную женщину задержали в Харькове. По данным СБУ, она работала на военную разведку РФ и готовила новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу. Женщина предлагала украинским военным клининговые услуги, чтобы разведать их позиции.
Шпионка пыталась «втереться в доверие» к защитникам, поддерживая с ними душевные разговоры, пишет СБУ.
Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности поубирать. Полученную информацию женщина пересылала российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на Google-картах.
Харьковчанку задержали «на горячем», когда она проводила доразведку вблизи военного объекта. Ей уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Женщина под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, СБУ, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летнюю безработную женщину задержали в Харькове. По данным СБУ, она работала на военную разведку РФ и готовила новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу".