Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку

63-річну безробітну жінку затримали у Харкові. За даними СБУ, вона працювала на військову розвідку РФ та готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту. Жінка пропонувала українським військовим клінінгові послуги, щоб розвідати їхні позиції.

Шпигунка намагалася «втертись у довіру» до захисників, підтримуючи з ними душевні розмови, пише СБУ.

Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати. Отриману інформацію жінка пересилала російському куратору у вигляді скриншотів із позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Харків’янку затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкту. Їй уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.