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Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку

Суспільство 18:57   31.10.2024
Олена Нагорна
Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку

63-річну безробітну жінку затримали у Харкові. За даними СБУ, вона працювала на військову розвідку РФ та готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту. Жінка пропонувала українським військовим клінінгові послуги, щоб розвідати їхні позиції.

Шпигунка намагалася «втертись у довіру» до захисників, підтримуючи з ними душевні розмови, пише СБУ.

Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати. Отриману інформацію жінка пересилала російському куратору у вигляді скриншотів із позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Харків’янку затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкту. Їй уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: Затримали харків’янина, який працює на військово-космічні сили РФ – СБУ

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "63-річну безробітну жінку затримали у Харкові. За даними СБУ, вона працювала на військову розвідку РФ та готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту".