Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку
63-річну безробітну жінку затримали у Харкові. За даними СБУ, вона працювала на військову розвідку РФ та готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту. Жінка пропонувала українським військовим клінінгові послуги, щоб розвідати їхні позиції.
Шпигунка намагалася «втертись у довіру» до захисників, підтримуючи з ними душевні розмови, пише СБУ.
Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати. Отриману інформацію жінка пересилала російському куратору у вигляді скриншотів із позначками потенційних цілей на гугл-картах.
Харків’янку затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкту. Їй уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, СБУ, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "63-річну безробітну жінку затримали у Харкові. За даними СБУ, вона працювала на військову розвідку РФ та готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту".