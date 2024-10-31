Затримали харків’янина, який працює на військово-космічні сили РФ – СБУ

Правоохоронці викрили у Харкові директора роскомпанії, який, за даними слідства, допомагав ворогу запускати супутники для розвідки українських військових обʼєктів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, підозрюваний – 47-річний харків’янин, який працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р».

«Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій СОУ. Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією «роскосмос». Згідно із документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах», – зазначили в СБУ.

Також під час розслідування встановили, що до початку повномасштабної війни чоловік тривалий час проживав в РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресорки.

Чоловіка затримали вдома у Харкові. Під обшуку у нього вилучили російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також у фігуранта та його можливих спільників виявили понад 10 млн у гривневому еквіваленті, які, ймовірно вони отримали за співпрацю з окупантами.

Фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Наразі він у СІЗО, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.