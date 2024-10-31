Задержали харьковчанина, работавшего на военно-космические силы РФ – СБУ
Правоохранители разоблачили в Харькове директора роскомпании, который, по данным следствия, помогал врагу запускать спутники для разведки украинских военных объектов.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — 47-летний харьковчанин, который работает гендиректором российской компании, которая настраивает спутники-шпионы «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р».
«Рашисты используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций СОУ. Чтобы откалибровать и наладить российские спутники, фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией «Роскосмос». Согласно документу, фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ. Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах», — отметили в СБУ.
Также в ходе расследования установили, что до начала полномасштабной войны мужчина долгое время проживал в РФ и даже стал участником кремлевской программы переселения в страну-агрессор.
Мужчину задержали дома в Харькове. При обыске у него изъяли российский паспорт, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами. Также у фигуранта и его возможных подельников обнаружили более 10 млн в гривневом эквиваленте, которые, вероятно, они получили за сотрудничество с оккупантами.
Фигуранту сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подозрение, прокуратура, работа, робота, роскомпания, рф, СБУ, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове директора роскомпании, который, по данным следствия, помогал врагу запускать спутники для разведки украинских военных объектов.".