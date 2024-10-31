Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.38
  • EUR 44.61

Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция

Происшествия 00:01   31.10.2024
Елена Нагорная
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция Фото: Олег Синегубов

Последствия попадания российской авиабомбы в девятиэтажку в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября показал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным мэра Игоря Терехова, количество пострадавших возросло до 18.


Фото: Олег Синегубов


Фото: Олег Синегубов


Фото: Олег Синегубов


Фото: Олег Синегубов


Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Мэр Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — двое тяжелых: ребенок 11 лет и 22-летний парень. Под завалами могут быть люди, в том числе женщина и ребенок.

Читайте также: Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
31.10.2024, 00:20
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
31.10.2024, 00:01
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов
31.10.2024, 00:14
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
30.10.2024, 23:02
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
30.10.2024, 23:44
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
30.10.2024, 23:56

Новости по теме:

16:53
Авиаудар по Харькову, более 20 атак на Купянском направлении – ГШ на 16:00
16:50
Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00
21:55
Новости Харькова – главное за 21 октября: вечерние «прилеты», сессия
01:52
ФАБ и Гром-Э1: прокуратура показала последствия ударов по Харькову (видео)
23:55
Удары по Харькову: Терехов о ситуации со светом, пострадавших — десять (видео)

Вы читали новость: «Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия попадания российской авиабомбы в девятиэтажку в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября показал начальник ХОВА Олег Синегубов.".