Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
Фото: Олег Синегубов
Последствия попадания российской авиабомбы в девятиэтажку в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября показал начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным мэра Игоря Терехова, количество пострадавших возросло до 18.
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Мэр Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — двое тяжелых: ребенок 11 лет и 22-летний парень. Под завалами могут быть люди, в том числе женщина и ребенок.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Игорь Терехов, Олег Синегубов, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия попадания российской авиабомбы в девятиэтажку в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября показал начальник ХОВА Олег Синегубов.".