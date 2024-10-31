Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция

Последствия попадания российской авиабомбы в девятиэтажку в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября показал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным мэра Игоря Терехова, количество пострадавших возросло до 18.



Фото: Олег Синегубов



Фото: Олег Синегубов



Фото: Олег Синегубов



Фото: Олег Синегубов



Фото: Олег Синегубов

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Мэр Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — двое тяжелых: ребенок 11 лет и 22-летний парень. Под завалами могут быть люди, в том числе женщина и ребенок.