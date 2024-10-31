Опубліковані фото 9-поверхівки в Харкові після удару: йде рятувальна операція
Фото: Олег Синєгубов
Наслідки влучання російської авіабомби по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними мера Ігоря Терехова, кількість постраждалих зросла до 18.
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Мер Ігор Терехов повідомляв, що серед постраждалих – двоє тяжких: дитина 11 років та 22-річний хлопець. Під завалами можуть бути люди, зокрема жінка та дитина.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, авіаудар, Олег Синегубов, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 00:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки влучання російської авіабомби по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".