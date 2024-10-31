Опубліковані фото 9-поверхівки в Харкові після удару: йде рятувальна операція

Наслідки влучання російської авіабомби по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними мера Ігоря Терехова, кількість постраждалих зросла до 18.



Фото: Олег Синєгубов



Фото: Олег Синєгубов



Фото: Олег Синєгубов



Фото: Олег Синєгубов



Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Мер Ігор Терехов повідомляв, що серед постраждалих – двоє тяжких: дитина 11 років та 22-річний хлопець. Під завалами можуть бути люди, зокрема жінка та дитина.