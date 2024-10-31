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Опубліковані фото 9-поверхівки в Харкові після удару: йде рятувальна операція

Події 00:01   31.10.2024
Олена Нагорна
Опубліковані фото 9-поверхівки в Харкові після удару: йде рятувальна операція Фото: Олег Синєгубов

Наслідки влучання російської авіабомби по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними мера Ігоря Терехова, кількість постраждалих зросла до 18.


Фото: Олег Синєгубов


Фото: Олег Синєгубов


Фото: Олег Синєгубов


Фото: Олег Синєгубов


Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Мер Ігор Терехов повідомляв, що серед постраждалих – двоє тяжких: дитина 11 років та 22-річний хлопець. Під завалами можуть бути люди, зокрема жінка та дитина.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 00:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки влучання російської авіабомби по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".