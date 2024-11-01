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Будут ли отключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график

Общество 16:28   01.11.2024
Виктория Яковенко
Будут ли отключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период со 2 по 8 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная, что дает возможность не применять график. Однако его могут ввести при необходимости по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

график света на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период со 2 по 8 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".