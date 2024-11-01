Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Чи вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік

Суспільство 16:28   01.11.2024
Вікторія Яковенко
Чи вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік

Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 2 по 8 листопада опублікували в АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік. Однак його можуть увести у разі необхідності за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

график света на Харьковщине
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: “Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чи вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік
Чи вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік
01.11.2024, 16:28
Вибухи чутно у Харкові: “приліт” у житловий будинок (доповнюється)
Вибухи чутно у Харкові: “приліт” у житловий будинок (доповнюється)
01.11.2024, 16:19
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок
01.11.2024, 16:21
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
01.11.2024, 08:42
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє
01.11.2024, 13:53
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
01.11.2024, 13:26

Новини за темою:

14:45
У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік
12:05
Енергетики підготували новий графік вимкнень світла на Харківщині
14:07
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня
13:01
Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»
10:30
У Харкові змінили маршрути трамваї й тролейбуси: причина і як курсують

Ви читали новину: «Чи вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 16:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 2 по 8 листопада опублікували в АТ «Харківобленерго».".