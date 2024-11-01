Днем пойдет дождь. Какой будет погода 2 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 2 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​дождь.

Ветер ночью западный➡️, днем ​​северо-западный↘️, 17 — 22 м/с.

Температура воздуха: ночью 5 — 10° тепла, днем ​​8 — 13° тепла.

По городу: Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​дождь.

Ветер ночью западный➡️, днем ​​северо-западный↘️, 17 — 22 м/с.

Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем ​​9 — 11° тепла.