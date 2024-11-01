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Днем пойдет дождь. Какой будет погода 2 ноября в Харькове и области

Погода 21:22   01.11.2024
Оксана Якушко
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 2 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 2 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​дождь.
Ветер ночью западный➡️, днем ​​северо-западный↘️, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 5 — 10° тепла, днем ​​8 — 13° тепла.

По городу: Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​дождь.
Ветер ночью западный➡️, днем ​​северо-западный↘️, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем ​​9 — 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 21:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".