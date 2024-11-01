Днем пойдет дождь. Какой будет погода 2 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 2 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь.
Ветер ночью западный➡️, днем северо-западный↘️, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 5 — 10° тепла, днем 8 — 13° тепла.
По городу: Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь.
Ветер ночью западный➡️, днем северо-западный↘️, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем 9 — 11° тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 21:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".