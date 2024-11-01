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Вдень дощитиме. Якою буде погода 2 листопада у Харкові та області

Погода 21:22   01.11.2024
Оксана Якушко
Вдень дощитиме. Якою буде погода 2 листопада у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 2 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів⭐️. Вранці та вдень дощ🌧.

Вітер вночі західний➡️, вдень північно – західний↘️, 17 – 22 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 5 – 10° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

По місту: Вночі без істотних опадів🌤. Вранці та вдень дощ🌧.

Вітер вночі західний➡️, вдень північно – західний↘️, 17 – 22 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 9 – 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".