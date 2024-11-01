Вдень дощитиме. Якою буде погода 2 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 2 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів⭐️. Вранці та вдень дощ🌧.

Вітер вночі західний➡️, вдень північно – західний↘️, 17 – 22 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 5 – 10° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

По місту: Вночі без істотних опадів🌤. Вранці та вдень дощ🌧.

Вітер вночі західний➡️, вдень північно – західний↘️, 17 – 22 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 9 – 11° тепла.