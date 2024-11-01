Вдень дощитиме. Якою буде погода 2 листопада у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 2 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів⭐️. Вранці та вдень дощ🌧.
Вітер вночі західний➡️, вдень північно – західний↘️, 17 – 22 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 5 – 10° тепла, вдень 8 – 13° тепла.
По місту: Вночі без істотних опадів🌤. Вранці та вдень дощ🌧.
Вітер вночі західний➡️, вдень північно – західний↘️, 17 – 22 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 9 – 11° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 21:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".