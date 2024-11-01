В октябре тревога в Харькове беспрерывно длилась две недели – Терехов

1 ноября подвели итоги насчет тревог и обстрелов Харькова за октябрь. Их в эфире нацмарафона озвучил мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что суммарно тревога в Харькове длилась беспрерывно 14 дней.

«Вообще было 196 воздушных тревог и они звучали 351 час. И хочу сказать, что Харьков обстреливался 25 раз. Это были ракеты, это были ФАБы. ФАБ-500 было два раза. ФАБ-250 было 19 раз. Также другие виды вооружения РФ были использованы против Харькова. В основном – по жилым домам харьковчан. Хочу сказать, что за прошлый месяц пострадали 130 человек. Из них 5 – это дети. Погибли 9 харьковчан, среди которых двое детей. Такая печальная статистика, которая есть сегодня в Харькове», – констатировал Терехов.