В октябре тревога в Харькове беспрерывно длилась две недели – Терехов
1 ноября подвели итоги насчет тревог и обстрелов Харькова за октябрь. Их в эфире нацмарафона озвучил мэр Игорь Терехов.
Он уточнил, что суммарно тревога в Харькове длилась беспрерывно 14 дней.
«Вообще было 196 воздушных тревог и они звучали 351 час. И хочу сказать, что Харьков обстреливался 25 раз. Это были ракеты, это были ФАБы. ФАБ-500 было два раза. ФАБ-250 было 19 раз. Также другие виды вооружения РФ были использованы против Харькова. В основном – по жилым домам харьковчан. Хочу сказать, что за прошлый месяц пострадали 130 человек. Из них 5 – это дети. Погибли 9 харьковчан, среди которых двое детей. Такая печальная статистика, которая есть сегодня в Харькове», – констатировал Терехов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрел, терехов, тревоги;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 09:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября подвели итоги насчет тревог и обстрелов Харькова за октябрь. Их в эфире нацмарафона озвучил мэр Игорь Терехов.".