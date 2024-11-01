У жовтні тривога в Харкові безперервно тривала два тижні – Терехов

1 листопада підбили підсумки щодо тривог та обстрілів Харкова за жовтень. Їх у етері нацмарафону озвучив мер Ігор Терехов.

Він уточнив, що сумарно тривога у Харкові тривала безперервно 14 днів.

“Загалом було 196 повітряних тривог і вони звучали 351 годину. І хочу сказати, що Харків обстрілювався 25 разів. То були ракети, то були ФАБи. ФАБ-500 було двічі. ФАБ-250 було 19 разів. Також інші види озброєння РФ було використано проти Харкова. Здебільшого – по житлових будинках харків’ян. Хочу сказати, що за минулий місяць постраждали 130 людей. З них 5 – це діти. Загинули 9 харків’ян, серед яких двоє дітей. Така сумна статистика, яка є сьогодні у Харкові – констатував Терехов.