Ночью пойдет мокрый снег: погода в Харькове и области на 3 ноября
Фото: Василий Голосный
В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, какой будет погода в Харькове и области 3 ноября.
В области будет облачно с прояснениями, а ночью в северной части Харьковщины ожидается мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 9 – 14 м/с; ночью местами порывы 15 – 20 м/с. Ночью термометра будет показывать от 2° мороза до 3° тепла, днем – от 2 до 7° тепла.
В городе ночью также пройдет мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем 4 – 6° тепла.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 18:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, какой будет погода в Харькове и области 3 ноября.".