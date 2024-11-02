Ночью пойдет мокрый снег: погода в Харькове и области на 3 ноября

В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, какой будет погода в Харькове и области 3 ноября.

В области будет облачно с прояснениями, а ночью в северной части Харьковщины ожидается мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 9 – 14 м/с; ночью местами порывы 15 – 20 м/с. Ночью термометра будет показывать от 2° мороза до 3° тепла, днем – от 2 до 7° тепла.

В городе ночью также пройдет мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​4 – 6° тепла.