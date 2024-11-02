Вночі буде мокрий сніг: погода в Харкові та області на 3 листопада
Фото: Василь Голосний
У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, якою буде погода у Харкові та області 3 листопада.
В області буде хмарно із проясненнями, а вночі у північній частині Харківщини очікується мокрий сніг із дощем. Вітер північно-західний 9-14 м/с; вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Вночі термометри показуватимуть від 2° морозу до 3° тепла, вдень – від 2 до 7° тепла.
У місті також вночі пройде мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 4 – 6° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 18:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, якою буде погода у Харкові та області 3 листопада.".