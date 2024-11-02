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Вночі буде мокрий сніг: погода в Харкові та області на 3 листопада

Погода 18:29   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі буде мокрий сніг: погода в Харкові та області на 3 листопада Фото: Василь Голосний

У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, якою буде погода у Харкові та області 3 листопада.

В області буде хмарно із проясненнями, а вночі у північній частині Харківщини очікується мокрий сніг із дощем. Вітер північно-західний 9-14 м/с; вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Вночі термометри показуватимуть від 2° морозу до 3° тепла, вдень – від 2 до 7° тепла.

У місті також вночі пройде мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 4 – 6° тепла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, якою буде погода у Харкові та області 3 листопада.".