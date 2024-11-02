Ловили рибу, а знайшли міну. У Малоданілівській громаді – незвичний “улов”

Рибалки виловили протипіхотну міну зі ставка на території лісництва в Малоданилівській громаді.

“Будьте обережні відпочиваючи та перебуваючи на умовно «забруднених» територіях. Сьогодні її підірвуть на місці. В районі селища Лісного може бути гучно“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.