Ловили рибу, а знайшли міну. У Малоданілівській громаді – незвичний “улов”
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Рибалки виловили протипіхотну міну зі ставка на території лісництва в Малоданилівській громаді.
“Будьте обережні відпочиваючи та перебуваючи на умовно «забруднених» територіях. Сьогодні її підірвуть на місці. В районі селища Лісного може бути гучно“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 14:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рибалки виловили протипіхотну міну зі ставка на території лісництва в Малоданилівській громаді.".