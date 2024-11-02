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Ловили рибу, а знайшли міну. У Малоданілівській громаді – незвичний “улов”

Події 14:20   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ловили рибу, а знайшли міну. У Малоданілівській громаді – незвичний “улов” Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Рибалки виловили протипіхотну міну зі ставка на території лісництва в Малоданилівській громаді.

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Будьте обережні відпочиваючи та перебуваючи на умовно «забруднених» територіях. Сьогодні її підірвуть на місці. В районі селища Лісного може бути гучно“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рибалки виловили протипіхотну міну зі ставка на території лісництва в Малоданилівській громаді.".