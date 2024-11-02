Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов»

Рыбаки выловили противопехотную мину из пруда на территории лесничества в Малоданиловской громаде.

«Будьте осторожны, отдыхая и находясь на условно «загрязненных» территориях. Сегодня ее взорвут на месте. В районе поселка Лесное может быть громко», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.