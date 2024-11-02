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Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов»

Происшествия 14:20   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов» Фото: Александр Гололобов/Telegram

Рыбаки выловили противопехотную мину из пруда на территории лесничества в Малоданиловской громаде.

Фото: Александр Гололобов/Telegram

«Будьте осторожны, отдыхая и находясь на условно «загрязненных» территориях. Сегодня ее взорвут на месте. В районе поселка Лесное может быть громко», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов»
Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов»
02.11.2024, 14:20

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рыбаки выловили противопехотную мину из пруда на территории лесничества в Малоданиловской громаде.".