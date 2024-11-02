Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов»
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Рыбаки выловили противопехотную мину из пруда на территории лесничества в Малоданиловской громаде.
«Будьте осторожны, отдыхая и находясь на условно «загрязненных» территориях. Сегодня ее взорвут на месте. В районе поселка Лесное может быть громко», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гололобов, малоданиловская громада, мина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 14:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рыбаки выловили противопехотную мину из пруда на территории лесничества в Малоданиловской громаде.".