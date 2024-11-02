В ВСУ показали, как контратаковали в центре Волчанска. Есть пленные оккупанты
Фото: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко
Видео штурма ВСУ в центре Волчанска опубликовала 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Видео: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко
«В результате штурмовых действий произведена зачистка здания, во время которого 1 оккупант ликвидирован, 15 взято в плен», – написали украинские защитники.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, контрнаступ, контрнаступление, пленные;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео штурма ВСУ в центре Волчанска опубликовала 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.".