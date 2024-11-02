В ВСУ показали, как контратаковали в центре Волчанска. Есть пленные оккупанты

Видео штурма ВСУ в центре Волчанска опубликовала 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Видео: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

«В результате штурмовых действий произведена зачистка здания, во время которого 1 оккупант ликвидирован, 15 взято в плен», – написали украинские защитники.