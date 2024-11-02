Live
  • Сб 02.11.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

В ВСУ показали, как контратаковали в центре Волчанска. Есть пленные оккупанты

Украина 10:35   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ВСУ показали, как контратаковали в центре Волчанска. Есть пленные оккупанты Фото: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Видео штурма ВСУ в центре Волчанска опубликовала 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Видео: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

«В результате штурмовых действий произведена зачистка здания, во время которого 1 оккупант ликвидирован, 15 взято в плен», – написали украинские защитники.

Читайте также: ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
01.11.2024, 11:47
«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове
«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове
02.11.2024, 08:38
Новости Харькова — главное 2.11: ночные «прилеты», боев в области стало меньше
Новости Харькова — главное 2.11: ночные «прилеты», боев в области стало меньше
02.11.2024, 09:42
Разбор завалов в Харькове завершен. Полиция о результатах вечернего удара РФ
Разбор завалов в Харькове завершен. Полиция о результатах вечернего удара РФ
02.11.2024, 09:34
«Их почти не осталось в живом виде». ВСУ о населенных пунктах Купянщины
«Их почти не осталось в живом виде». ВСУ о населенных пунктах Купянщины
02.11.2024, 10:56

Новости по теме:

16:49
ГШ: враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, дважды атаковал на Купянщине
16:51
Шесть боев идут на Купянском направлении, РФ атакует и возле Волчанска – ГШ
16:53
ГШ: один раз РФ атаковала на Харьковском направлении, на Купянщине – горячее
16:53
Авиаудар по Харькову, более 20 атак на Купянском направлении – ГШ на 16:00
14:28
«Противник стал настойчивее давить возле Глубокого» – Ахиллес о Харьковщине

Вы читали новость: «В ВСУ показали, как контратаковали в центре Волчанска. Есть пленные оккупанты»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео штурма ВСУ в центре Волчанска опубликовала 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.".