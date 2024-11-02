У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти
Фото: 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнко
Відео штурму ЗСУ у центрі Вовчанська опублікувала 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Відео: 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнко
“В результаті штурмових дій проведена зачистка будівлі, під час якої 1 окупант ліквідований, 15 взято в полон”, – написали українські захисники.
Читайте також: ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили частину територій на Куп’янщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: атаки, ЗСУ, контрнаступ, пленные;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 10:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео штурму ЗСУ у центрі Вовчанська опублікувала 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.".