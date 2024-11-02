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У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти

Україна 10:35   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти Фото: 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнко

Відео штурму ЗСУ у центрі Вовчанська опублікувала 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Відео: 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнко

“В результаті штурмових дій проведена зачистка будівлі, під час якої 1 окупант ліквідований, 15 взято в полон”, – написали українські захисники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео штурму ЗСУ у центрі Вовчанська опублікувала 57-а окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.".