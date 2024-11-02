ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили території на Куп’янщині

Про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські захисники просунулися в центрі Вовчанська, повідомили в Інституті вивчення війни.

“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська і на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 1 листопада”, – уточнили в ISW.

Крім того, аналітики нагадали, що раніше ЗС РФ захопили Кругляківку на Куп’янщині.

“Російські війська також продовжували наземні атаки на південний схід від Куп’янська поблизу Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого”, – написали в Інституті вивчення війни.