ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили території на Куп’янщині
Про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Українські захисники просунулися в центрі Вовчанська, повідомили в Інституті вивчення війни.
“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська і на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 1 листопада”, – уточнили в ISW.
Крім того, аналітики нагадали, що раніше ЗС РФ захопили Кругляківку на Куп’янщині.
“Російські війська також продовжували наземні атаки на південний схід від Куп’янська поблизу Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого”, – написали в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).".