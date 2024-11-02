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ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили території на Куп’янщині

Україна 07:35   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили території на Куп’янщині

Про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські захисники просунулися в центрі Вовчанська, повідомили в Інституті вивчення війни.

“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська і на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 1 листопада”, – уточнили в ISW.

Крім того, аналітики нагадали, що раніше ЗС РФ захопили Кругляківку на Куп’янщині.

“Російські війська також продовжували наземні атаки на південний схід від Куп’янська поблизу Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого”, – написали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили території на Куп’янщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).".