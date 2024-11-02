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ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине

Украина 07:35   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине

Об изменении на фронте на Харьковском и Купянском направлении сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Украинские защитники продвинули в центре Волчанска, отметили в Институте изучения войны. При этом россияне не оставляют попыток контратаковать в городе, а также – штурмуют наши позиции около Волчанских Хуторов.

«Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 1 ноября», – уточнили в ISW.

Кроме того, аналитики напомнили, что ВС РФ захватили Кругляковку на Купянщине.

«Российские войска также продолжали наземные атаки юго-восточнее Купянска близ Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Берестового и Вишневого», – написали в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменении на фронте на Харьковском и Купянском направлении сообщили в Институте изучения войны (ISW).".