ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине

Об изменении на фронте на Харьковском и Купянском направлении сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Украинские защитники продвинули в центре Волчанска, отметили в Институте изучения войны. При этом россияне не оставляют попыток контратаковать в городе, а также – штурмуют наши позиции около Волчанских Хуторов.

«Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 1 ноября», – уточнили в ISW.

Кроме того, аналитики напомнили, что ВС РФ захватили Кругляковку на Купянщине.

«Российские войска также продолжали наземные атаки юго-восточнее Купянска близ Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Берестового и Вишневого», – написали в Институте изучения войны.