ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине
Об изменении на фронте на Харьковском и Купянском направлении сообщили в Институте изучения войны (ISW).
Украинские защитники продвинули в центре Волчанска, отметили в Институте изучения войны. При этом россияне не оставляют попыток контратаковать в городе, а также – штурмуют наши позиции около Волчанских Хуторов.
«Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 1 ноября», – уточнили в ISW.
Кроме того, аналитики напомнили, что ВС РФ захватили Кругляковку на Купянщине.
«Российские войска также продолжали наземные атаки юго-восточнее Купянска близ Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Берестового и Вишневого», – написали в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменении на фронте на Харьковском и Купянском направлении сообщили в Институте изучения войны (ISW).".