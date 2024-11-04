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Утром в Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают его знакомого

Общество 12:34   04.11.2024
Виктория Яковенко
Утром в Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают его знакомого Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого в Салтовском районе.

«Около 05:00 нападающий подошел к знакомому и начал наносить ему многочисленные удары руками и ногам. После того как мужчина упал, злоумышленник забрал его мобильный телефон и сбежал», — выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разыскали и задержали мужчину. У него изъяли вещественные доказательства.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении. Суд уже избрал мужчине меру пресечения – его отправили в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого в Салтовском районе.".