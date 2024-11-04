Утром в Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают его знакомого
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого в Салтовском районе.
«Около 05:00 нападающий подошел к знакомому и начал наносить ему многочисленные удары руками и ногам. После того как мужчина упал, злоумышленник забрал его мобильный телефон и сбежал», — выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские разыскали и задержали мужчину. У него изъяли вещественные доказательства.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении. Суд уже избрал мужчине меру пресечения – его отправили в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого в Салтовском районе.".