Вранці у Харкові побили і пограбували чоловіка: підозрюють його знайомого
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні знайомого у Салтівському районі.
«Близько 05:00 нападник підійшов до знайомого та почав наносити йому численні удари руками та ногам. Після того, як чоловік упав, зловмисник забрав його мобільний телефон та втік», – з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські розшукали і затримали чоловіка. У нього вилучили речові докази.
Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід – його відправили у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні знайомого у Салтівському районі.".