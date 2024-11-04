Вранці у Харкові побили і пограбували чоловіка: підозрюють його знайомого

Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні знайомого у Салтівському районі.

«Близько 05:00 нападник підійшов до знайомого та почав наносити йому численні удари руками та ногам. Після того, як чоловік упав, зловмисник забрав його мобільний телефон та втік», – з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські розшукали і затримали чоловіка. У нього вилучили речові докази.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід – його відправили у СІЗО.