Россияне ударили БпЛА «Герань-2» по дороге в Харькове

5 ноября около 16:45 россияне атаковали с помощью БПЛА Харьков. Зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие в Шевченковском районе города, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранения и острая реакция на стресс получили трое мирных жителей.

Повреждены остекления близлежащих многоэтажных жилых домов, магазина и учебного заведения, также повреждения получили два гражданских автомобиля.

Предварительно установлено, что для атаки на Харьков враг применил БПЛА Герань-2.