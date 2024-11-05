Россияне ударили БпЛА «Герань-2» по дороге в Харькове
5 ноября около 16:45 россияне атаковали с помощью БПЛА Харьков. Зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие в Шевченковском районе города, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранения и острая реакция на стресс получили трое мирных жителей.
Повреждены остекления близлежащих многоэтажных жилых домов, магазина и учебного заведения, также повреждения получили два гражданских автомобиля.
Предварительно установлено, что для атаки на Харьков враг применил БПЛА Герань-2.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, герань, россияне, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 20:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 ноября около 16:45 россияне атаковали с помощью БПЛА Харьков. Зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие в Шевченковском районе.".