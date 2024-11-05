Росіяни вдарили БпЛА «Герань-2» по дорозі у Харкові
5 листопада близько 16:45 росіяни атакували за допомогою БПЛА Харків. Зафіксовано попадання безпілотника у дорожнє покриття у Шевченківському районі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Поранень та гострої реакції на стрес зазнали троє мирних мешканців.
Пошкоджене скління прилеглих багатоповерхових житлових будинків, магазину та навчального закладу, також пошкоджень зазнали два цивільні автомобілі.
Попередньо встановлено, що для атаки на Харків ворог застосував БпЛА «Герань-2».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, БПЛА, герань, росіяни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 20:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 листопада близько 16:45 росіяни атакували за допомогою БПЛА Харків. Зафіксовано попадання безпілотника у дорожнє покриття у Шевченківському районі міста. ".