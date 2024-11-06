Атаки возле Волчанска, 11 авиаударов и 318 обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенно не изменилась и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке.

По данным защитников, за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно атаковал неподалеку от Волчанска. Оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 11 авиаударов с использованием 12 КАБов и 45 НАР. Также 49 раз ударили дронами-камикадзе и совершили 318 обстрелов украинских позиций.

Потери противника за сутки составили 119 человек, из них безвозвратные – 40, санитарные – 78, пленные – 1.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники, в частности: две ББМ, три артсистемы, 12 автомобилей, шесть единиц спецтехники, 60 БпЛА.

Уничтожены: 52 укрытия для личного состава, место хранения боеприпасов и пункт управления БпЛА.