Атаки возле Волчанска, 11 авиаударов и 318 обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенно не изменилась и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке.
По данным защитников, за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно атаковал неподалеку от Волчанска. Оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 11 авиаударов с использованием 12 КАБов и 45 НАР. Также 49 раз ударили дронами-камикадзе и совершили 318 обстрелов украинских позиций.
Потери противника за сутки составили 119 человек, из них безвозвратные – 40, санитарные – 78, пленные – 1.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники, в частности: две ББМ, три артсистемы, 12 автомобилей, шесть единиц спецтехники, 60 БпЛА.
Уничтожены: 52 укрытия для личного состава, место хранения боеприпасов и пункт управления БпЛА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ворог, враг, ОТГВ "Харьков", потери, удар;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенно не изменилась и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке.".