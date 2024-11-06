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Атаки біля Вовчанська, 11 авіаударів й 318 обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу

Суспільство 12:35   06.11.2024
Вікторія Яковенко
Атаки біля Вовчанська, 11 авіаударів й 318 обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу Фото: ОТУВ “Харків”

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків» в традиційному зведенні.

За даними захисників, минулої доби ворог вісім разів безуспішно атакував неподалік Вовчанська.  Окупанти завдали 1 ракетний удар, 11 авіаударів із використанням 12 КАБів та 45 НАР. Також 49 разів вдарили дронами-камікадзе та здійснили 318 обстрілів українських позицій.

Втрати супротивника за добу склали 119 осіб, з них безповоротні – 40, санітарні – 78, полонені – 1.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 83 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: дві ББМ, три артсистеми, 12 автомобілів, шість одиниць спецтехніки, 60 БпЛА.

Знищені: 52 укриття для особового складу, місце зберігання боєприпасів та пункт управління БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків» в традиційному зведенні.".