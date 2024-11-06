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Для детей с особыми образовательными потребностями открыли спецзал: что в нем

Общество 11:15   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Для детей с особыми образовательными потребностями открыли спецзал: что в нем Фото: Чугуевская районная государственная администрация Харьковской области

Ресурсную комнату и малый спортзал открыли в одном из лицеев в Чугуевской громаде.

В них могут заниматься дети младшего школьного возраста, а также – ученики с особыми образовательными потребностями, уточнили в Чугуевской РГА.

«Благодаря этому проекту лицей получил современное оборудование для ресурсной комнаты, дидактические материалы для работы с детьми из ООП, спортивный инвентарь, современную мебель, интерактивное оборудование. В классных комнатах сделан современный ремонт, что позволило создать комфорт и уют. Сегодня главной целью современного учебного заведения является организация безопасного образовательного пространства и реализации права уязвимых групп населения на получение полного общего среднего образования», – добавили в администрации.

Фото: Чугуевская районная государственная администрация Харьковской области

Часть зала планируют переоборудовать, чтобы для детей также смогли проводить коррекционные занятия, ЛФК и уроки с психоэмоциональной разгрузкой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ресурсную комнату и малый спортзал открыли в одном из лицеев в Чугуевской громаде.".