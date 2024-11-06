Для дітей з особливими освітніми потребами відкрили спецзалу: що в ній
Ресурсну кімнату та малий спортзал відкрили в одному з ліцеїв у Чугуївській громаді.
У них зможуть займатися діти молодшого шкільного віку, а також – учні з особливими освітніми потребами, уточнили в Чугуївській РДА.
“Завдяки цьому проєктові ліцей отримав сучасне обладнання для ресурсної кімнати, дидактичні матеріали для роботи з дітьми з ООП, спортивний інвентар, сучасні меблі, інтерактивне обладнання. У класних кімнатах зроблено сучасний ремонт, що дозволило створити затишок та комфорт. На сьогодні головною метою сучасного закладу освіти є організація безпечного освітнього простору та реалізації права вразливих груп населення на здобуття повної загальної середньої освіти“, – додали в адміністрації.
Частину зали планують переобладнати, щоб для дітей також змогли проводити корекційні заняття, ЛФК та уроки з психоемоційним розвантаженням.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ресурсну кімнату та малий спортзал відкрили в одному з ліцеїв у Чугуївській громаді.".