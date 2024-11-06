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Для дітей з особливими освітніми потребами відкрили спецзалу: що в ній

Суспільство 11:15   06.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Для дітей з особливими освітніми потребами відкрили спецзалу: що в ній Фото: Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області

Ресурсну кімнату та малий спортзал відкрили в одному з ліцеїв у Чугуївській громаді.

У них зможуть займатися діти молодшого шкільного віку, а також – учні з особливими освітніми потребами, уточнили в Чугуївській РДА.

Завдяки цьому проєктові ліцей отримав сучасне обладнання для ресурсної кімнати, дидактичні матеріали для роботи з дітьми з ООП, спортивний інвентар, сучасні меблі, інтерактивне обладнання. У класних кімнатах зроблено сучасний ремонт, що дозволило створити затишок та комфорт. На сьогодні головною метою сучасного закладу освіти є організація безпечного освітнього простору та реалізації права вразливих груп населення на здобуття повної загальної середньої освіти“, – додали в адміністрації.

Фото: Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області

Частину зали планують переобладнати, щоб для дітей також змогли проводити корекційні заняття, ЛФК та ​​уроки з психоемоційним розвантаженням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ресурсну кімнату та малий спортзал відкрили в одному з ліцеїв у Чугуївській громаді.".