Для дітей з особливими освітніми потребами відкрили спецзалу: що в ній

Ресурсну кімнату та малий спортзал відкрили в одному з ліцеїв у Чугуївській громаді.

У них зможуть займатися діти молодшого шкільного віку, а також – учні з особливими освітніми потребами, уточнили в Чугуївській РДА.

“Завдяки цьому проєктові ліцей отримав сучасне обладнання для ресурсної кімнати, дидактичні матеріали для роботи з дітьми з ООП, спортивний інвентар, сучасні меблі, інтерактивне обладнання. У класних кімнатах зроблено сучасний ремонт, що дозволило створити затишок та комфорт. На сьогодні головною метою сучасного закладу освіти є організація безпечного освітнього простору та реалізації права вразливих груп населення на здобуття повної загальної середньої освіти“, – додали в адміністрації.

Частину зали планують переобладнати, щоб для дітей також змогли проводити корекційні заняття, ЛФК та ​​уроки з психоемоційним розвантаженням.