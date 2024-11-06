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ГШ: на Харьковском направлении враг атаковал 8 раз, столько же — на Купянском

Украина 08:16   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГШ: на Харьковском направлении враг атаковал 8 раз, столько же — на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении проинформировал в утренней сводке 6 октября Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины россияне штурмовали наши позиции восемь раз неподалеку Волчанска.

«На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию», – отметили в Генштабе.

Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Питомник, Казачья Лопань, Бочково, Байрак, Петропавловка и Пристин.

Потери россиян за сутки таковы:

Читайте также: Россияне удвоили количество атак и успешно наступают на Купянщине – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении проинформировал в утренней сводке 6 октября Генштаб ВСУ.".