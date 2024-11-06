ГШ: на Харьковском направлении враг атаковал 8 раз, столько же — на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении проинформировал в утренней сводке 6 октября Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины россияне штурмовали наши позиции восемь раз неподалеку Волчанска.
«На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию», – отметили в Генштабе.
Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Питомник, Казачья Лопань, Бочково, Байрак, Петропавловка и Пристин.
Потери россиян за сутки таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, бои, генштаб, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении проинформировал в утренней сводке 6 октября Генштаб ВСУ.".