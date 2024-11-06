ГШ: на Харківському напрямку ворог атакував 8 разів, стільки ж на Куп’янському

Про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував у ранковому зведенні 6 жовтня Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини росіяни штурмували наші позиції вісім разів неподалік Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію”, – зазначили в Генштабі.

Також під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Питомник, Козача Лопань, Бочкове, Байрак, Петропавлівка, Пристін.

Втрати росіян за добу такі: