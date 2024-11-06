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Синегубов: вследствие обстрелов РФ за сутки пятеро раненых и двое погибших

Происшествия 08:34   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: вследствие обстрелов РФ за сутки пятеро раненых и двое погибших Скриншот

Утром 6 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российскими оккупантами.

В 08:40 оккупанты обстреляли Купянский район. Вследствие удара из РСЗО по селу Глушковка погибли мужчина и женщина 48 лет.

«09:49 Изюмский район, Изюмская ТГ, с. Капитоловка. Попадание по территории гражданского предприятия. В результате обстрела повреждено одно складское здание и один частный дом. Пострадали трое мужчин 40, 47 и 60 лет», – написал Синегубов.

Ближе к вечеру, в 15:48, «прилетело» по Купянску. Обошлось без пострадавших, повреждено авто. А немного позже БПЛА ударил по Харькову.

«Повреждены 2 легковых автомобиля, остекление окон в 2 многоквартирных жилых домах, автомагазина, магазина мебели и учебного заведения. Пострадали две женщины 56 и 72 лет», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российскими оккупантами.".