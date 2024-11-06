Синегубов: вследствие обстрелов РФ за сутки пятеро раненых и двое погибших
Утром 6 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российскими оккупантами.
В 08:40 оккупанты обстреляли Купянский район. Вследствие удара из РСЗО по селу Глушковка погибли мужчина и женщина 48 лет.
«09:49 Изюмский район, Изюмская ТГ, с. Капитоловка. Попадание по территории гражданского предприятия. В результате обстрела повреждено одно складское здание и один частный дом. Пострадали трое мужчин 40, 47 и 60 лет», – написал Синегубов.
Ближе к вечеру, в 15:48, «прилетело» по Купянску. Обошлось без пострадавших, повреждено авто. А немного позже БПЛА ударил по Харькову.
«Повреждены 2 легковых автомобиля, остекление окон в 2 многоквартирных жилых домах, автомагазина, магазина мебели и учебного заведения. Пострадали две женщины 56 и 72 лет», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Новости Харькова – главное за 6 ноября: как прошла ночь
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: вследствие обстрелов РФ за сутки пятеро раненых и двое погибших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российскими оккупантами.".