Синєгубов: внаслідок обстрілів РФ за добу п’ятеро поранених та двоє загиблих

Вранці 6 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини російськими окупантами.

О 08:40 окупанти обстріляли Куп’янський район. Внаслідок удару із РСЗВ по селу Глушківка загинули чоловік та жінка 48 років.

“09:49 Ізюмський район, Ізюмська ТГ, с. Капитолівка. Влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років”, – написав Синєгубов.

Ближче до вечора, о 15:48, “прилетіло” по Куп’янську. Обійшлося без постраждалих, пошкоджено авто. А трохи згодом БПЛА вдарив по Харкову.

“Пошкоджено 2 легкові автомобілі, скління вікон у 2 багатоквартирних житлових будинках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років”, – додав начальник ХОВА.