Синєгубов: внаслідок обстрілів РФ за добу п’ятеро поранених та двоє загиблих
Вранці 6 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини російськими окупантами.
О 08:40 окупанти обстріляли Куп’янський район. Внаслідок удару із РСЗВ по селу Глушківка загинули чоловік та жінка 48 років.
“09:49 Ізюмський район, Ізюмська ТГ, с. Капитолівка. Влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років”, – написав Синєгубов.
Ближче до вечора, о 15:48, “прилетіло” по Куп’янську. Обійшлося без постраждалих, пошкоджено авто. А трохи згодом БПЛА вдарив по Харкову.
“Пошкоджено 2 легкові автомобілі, скління вікон у 2 багатоквартирних житлових будинках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років”, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 6 листопада: як минула ніч
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: внаслідок обстрілів РФ за добу п’ятеро поранених та двоє загиблих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 08:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини російськими окупантами.".