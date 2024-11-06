Новини Харкова – головне за 6 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:20
ГШ: на Харківському напрямку ворог атакував 8 разів, стільки ж на Куп’янському
На півночі Харківщини росіяни штурмували наші позиції вісім разів неподалік Вовчанська.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію”, – зазначили в Генштабі.
Також під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Питомник, Козача Лопань, Бочкове, Байрак, Петропавлівка, Пристін.
07:38
Тричі за добу перевіряли місця обстрілів у Харкові – дані ДСНС
Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одна пожежа була в Ізюмському районі через обстріли росіян, зазначили рятувальники.
“3 рази підрозділи ДСНС залучались для перевірки місць ворожих обстрілів в місті Харкові.
У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання БПЛА в землю. В результаті вибуху пошкоджено 2 легкових автомобілі та скління багатоквартирних житлових будинків, магазинів, навчального закладу. Попередньо постраждало 2 жінки“, – пишуть у ДСНС.
Також піротехніки вилучили та знищили 187 одиниць вибухонебезпечних предметів.
07:20
Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State
Росіяни змогли захопити частину українських територій у Харківській області, констатують аналітики проєкту Deep State.
На карті вказано, що під час наступу ворог просунувся на сході регіону, в районі Першотравневого.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 08:20;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".