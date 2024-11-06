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Тричі за добу перевіряли місця обстрілів у Харкові – дані ДСНС

Події 07:33   06.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тричі за добу перевіряли місця обстрілів у Харкові – дані ДСНС

Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна пожежа була в Ізюмському районі через обстріли росіян, зазначили рятувальники.

“3 рази підрозділи ДСНС залучались для перевірки місць ворожих обстрілів в місті Харкові.
У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання БПЛА в землю. В результаті вибуху пошкоджено 2 легкових автомобілі та скління багатоквартирних житлових будинків, магазинів, навчального закладу. Попередньо постраждало 2 жінки“, – пишуть у ДСНС.

Також піротехніки вилучили та знищили 187 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".