Тричі за добу перевіряли місця обстрілів у Харкові – дані ДСНС

Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна пожежа була в Ізюмському районі через обстріли росіян, зазначили рятувальники.

“3 рази підрозділи ДСНС залучались для перевірки місць ворожих обстрілів в місті Харкові.

У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання БПЛА в землю. В результаті вибуху пошкоджено 2 легкових автомобілі та скління багатоквартирних житлових будинків, магазинів, навчального закладу. Попередньо постраждало 2 жінки“, – пишуть у ДСНС.

Також піротехніки вилучили та знищили 187 одиниць вибухонебезпечних предметів.