Трижды за сутки проверяли места обстрелов в Харькове – данные ГСЧС
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Один пожар был в Изюмском районе из-за обстрела россиян, отметили спасатели.
«3 раза подразделения ГСЧС привлекались для проверки мест вражеских обстрелов в городе Харькове.
В Шевченковском районе города зафиксировано попадание БПЛА в землю. В результате взрыва повреждены 2 легковых автомобиля и остекление многоквартирных жилых домов, магазинов, учебного заведения. Предварительно пострадали 2 женщины», – пишут в ГСЧС.
Также пиротехники изъяли и уничтожили 187 единиц взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".