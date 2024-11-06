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Трижды за сутки проверяли места обстрелов в Харькове – данные ГСЧС

Происшествия 07:33   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Трижды за сутки проверяли места обстрелов в Харькове – данные ГСЧС

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один пожар был в Изюмском районе из-за обстрела россиян, отметили спасатели.

«3 раза подразделения ГСЧС привлекались для проверки мест вражеских обстрелов в городе Харькове.
В Шевченковском районе города зафиксировано попадание БПЛА в землю. В результате взрыва повреждены 2 легковых автомобиля и остекление многоквартирных жилых домов, магазинов, учебного заведения. Предварительно пострадали 2 женщины», – пишут в ГСЧС.

Также пиротехники изъяли и уничтожили 187 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".