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Наслідки атаки БпЛА «Герань-2» на Харків усувають комунальники (фото)

Суспільство 13:14   06.11.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки атаки БпЛА «Герань-2» на Харків усувають комунальники (фото) Фото: Харківська міськрада

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашньої атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова.

Як повідомили у Харківській міськраді, комунальники прибирають скло та наводять лад біля пошкодженого будинку.

удар БпЛА по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар БпЛА по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар БпЛА по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар БпЛА по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 5 листопада близько 17:00 росіяни атакували за допомогою БпЛА Харків. Зафіксовано влучання «Герань-2» у дорожнє покриття у Шевченківському районі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали троє жителів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашньої атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова.".