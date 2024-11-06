Наслідки атаки БпЛА «Герань-2» на Харків усувають комунальники (фото)
Фото: Харківська міськрада
Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашньої атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова.
Як повідомили у Харківській міськраді, комунальники прибирають скло та наводять лад біля пошкодженого будинку.
Нагадаємо, 5 листопада близько 17:00 росіяни атакували за допомогою БпЛА Харків. Зафіксовано влучання «Герань-2» у дорожнє покриття у Шевченківському районі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали троє жителів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, коммунальщики, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашньої атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова.".