Наслідки атаки БпЛА «Герань-2» на Харків усувають комунальники (фото)

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашньої атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова.

Як повідомили у Харківській міськраді, комунальники прибирають скло та наводять лад біля пошкодженого будинку.

Нагадаємо, 5 листопада близько 17:00 росіяни атакували за допомогою БпЛА Харків. Зафіксовано влучання «Герань-2» у дорожнє покриття у Шевченківському районі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали троє жителів.