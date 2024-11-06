Последствия атаки БпЛА «Герань-2» на Харьков устраняют коммунальщики (фото)

Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вчерашней атаки вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском горсовете, коммунальщики убирают стекло и наводят порядок возле поврежденного дома.

Напомним, 5 ноября около 17:00 россияне атаковали с помощью БпЛА Харьков. Зафиксировано попадание «Герань-2» в дорожное покрытие в Шевченковском районе города, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ранения и острую реакцию на стресс получили трое жителей.