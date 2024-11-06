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Последствия атаки БпЛА «Герань-2» на Харьков устраняют коммунальщики (фото)

Общество 13:14   06.11.2024
Виктория Яковенко
Последствия атаки БпЛА «Герань-2» на Харьков устраняют коммунальщики (фото) Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вчерашней атаки вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском горсовете, коммунальщики убирают стекло и наводят порядок возле поврежденного дома.

удар БпЛА по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар БпЛА по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар БпЛА по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар БпЛА по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 5 ноября около 17:00 россияне атаковали с помощью БпЛА Харьков. Зафиксировано попадание «Герань-2» в дорожное покрытие в Шевченковском районе города, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ранения и острую реакцию на стресс получили трое жителей.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вчерашней атаки вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова.".