Последствия атаки БпЛА «Герань-2» на Харьков устраняют коммунальщики (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вчерашней атаки вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова.
Как сообщили в Харьковском горсовете, коммунальщики убирают стекло и наводят порядок возле поврежденного дома.
Напомним, 5 ноября около 17:00 россияне атаковали с помощью БпЛА Харьков. Зафиксировано попадание «Герань-2» в дорожное покрытие в Шевченковском районе города, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ранения и острую реакцию на стресс получили трое жителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, коммунальщики, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вчерашней атаки вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова.".