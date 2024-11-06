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Де атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Суспільство 16:51   06.11.2024
Вікторія Яковенко
Де атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів супротивник атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка, отримав гідну відсіч.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті.".