Де атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів супротивник атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка, отримав гідну відсіч.