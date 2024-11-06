Де атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Шість разів супротивник атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка, отримав гідну відсіч.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ворог, генштаб, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті.".