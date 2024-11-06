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Где атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Общество 16:51   06.11.2024
Виктория Яковенко
Где атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Старицы, на данный момент все атаки врага отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз противник атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Старицы, на данный момент все атаки врага отбиты.".