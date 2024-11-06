Где атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Старицы, на данный момент все атаки врага отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз противник атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.